Bruno Lage quando Mourinho era hipótese para o Benfica: "Se vier vou buscá-lo ao aeroporto»

Bruno Lage é o treinador que Luís Filipe Vieira quer ver à frente do Benfica "nos próximos cinco anos" e o presidente das águias garante que até já houve "uma abordagem" junto do técnico para prolongar a ligação entre as partes que é, nesta altura, até 2023. Em entrevista à TVI, Vieira reiterou a confiança no técnico para liderar o projeto e salienta que já tinha esta convicção, quando o contratou para a equipa B. A ideia passa agora por duplicar a cláusula de rescisão, elevando-a para 20 M€.

"Basta ver quem o foi buscar a Inglaterra, os anos de contrato que fizemos... E quando o Rui Vitória saiu eu disse que, se as conversas com Mourinho não chegassem a bom porto, ele passaria a treinador principal", assinalou o presidente do clube da Luz, que até contou o que o agora treinador da equipa principal lhe disse, quando falou no nome do Special One: "Se vier, até o vou buscar ao aeroporto!".





A verdade é que Mourinho não aceitou mudar-se para a Luz e Lage acabou por deixar a condição de interino na viagem de regresso dos Açores, após o triunfo frente ao Santa Clara (2-0), no segundo encontro à frente da equipa: "Disse-lhe que seria treinador do Benfica por cinco anos e acredito que vai estar no Benfica por cinco anos."