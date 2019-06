Bruno Lage: «Quem deixar de correr não tem espaço na equipa»

O Benfica regressa hoje aos trabalhos e Bruno Lage lançou o mote: determinação. O técnico das águias recusa viver à sombra do título nacional conquistado na época transata e alerta os seus pupilos para a necessidade de entrar forte em 2019/20.

"A primeira mensagem aos jogadores é que temos de entrar fortes e determinados. Se pensarmos que podemos começar à sombra do sucesso e que temos tempo para recuperar, estamos enganados. Não é nada disso que pretendemos, antes pelo contrário. Quem deixar de treinar com a intensidade desejada, quem deixar de correr, de ajudar a equipa... não terá espaço para jogar", avisa o setubalense, em entrevista à BTV.

Sem receio em apontar a uma "afirmação nacional e internacional", o treinador vinca: "A nossa mensagem, para dentro e para fora, é que temos de entrar determinados, treinar a mil. Não há espaço para entrar relaxado. Não é que tenha acontecido no ano anterior, porque o Benfica até entrou bem no campeonato e ainda conseguiu o acesso à Liga dos Campeões, que foi brilhante. Mas em determinada altura, as coisas não correram da melhor maneira. E temos que ter atenção a isso. Lá por termos terminado bem a época, não podemos entrar em falso. Temos de ter uma afirmação nacional e internacional de acordo com o clube que representamos."

O gosto de Lage em falar de conteúdos teóricos do futebol é conhecido, e o técnico dos encarnados foi taxativo a demonstrar que pretende apresentar um estilo de jogo que divirta os adeptos. "É importante que as pessoas se identifiquem e que digam: ‘esta é a equipa que nós queremos ver jogar’. Uma equipa a ter iniciativa, que quando perde a bola tem uma transição forte, uma equipa a defender em bloco e com forte pressão, e uma equipa que quando ganha a bola em determinados momentos, em dois ou três passos consegue chegar perto da baliza adversária", explicou o treinador campeão nacional.