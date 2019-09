Bruno Lage: «Quem é que pára na rua para tirar selfies com o professor primário?»

O treinador do Benfica, Bruno Lage e o adjunto Alexandre Silva foram, este domingo, homenageados em Setúbal, com uma medalha honorífica, pela presidente da Câmara Municipal da cidade, Maria das Dores Meira.Após a homenagem, o técnico dos encarnados fez um habitual discurso de agradecimento, dedicou a medalha ao pai e até colocou em hipótese uma futura profissão ligada à... Câmara."Ser treinador de futebol é a profissão mais mediática daquelas que foram medalhadas aqui hoje. Mas que significado tem isso na nossa vida? Por sermos mais mediáticos gostam de tirar 'selfies' connosco. Mas depois quem é pára na rua para tirar 'selfies' com o professor primário ou com um médico? É uma reflexão. Vi muitas caras conhecidas, amigos e família. Gostei de ver os meus professores de Educação Física, quase todos a trabalhar na Câmara. Pode ser que qualquer dia seja a minha profissão [risos]. O meu sonho era esse, ser professor, mas felizmente agarrei as oportunidades que me apareceram. Fico feliz por me terem reconhecido competência e eu ter tido essa competência. Estou grato por esta distinção e dedico a medalha ao meu pai", referiu, o técnico de 43 anos.Já Alexandre Silva agradeceu a distinção e aproveitou para mencionar os colegas de profissão que trabalham com escalões de futebol mais jovens. "Quero agradecer a todo o executivo do Câmara. Partilho esta medalha com todos os treinadores, especialmente os que estão com os jovens, que muitas vezes trabalham em condições difíceis em prol da modalidade, do desenvolvimento dos jovens e do movimento associativo", vincou.