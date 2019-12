Bruno Lage quer "futebol de crianças" e compara com cinema: «Ficam curiosos e vêm ver-nos»

Bruno Lage gostou da exibição dos seus jogadores na goleada (4-0) do Benfica ao Famalicão. À BTV, o treinador encarnado destacou a importância de ver a sua equipa a divertir-se em campo como se fossem miúdos e até fez uma analogia curiosa com o cinema, dada a espetacularidade."Foi um excelente jogo e nada melhor do que acabar o ano em termos de campeonato com um jogo assim. Duas boas equipas a querer jogar mas fizemos um bom jogo. A primeira parte foi muita boa. O primeiro golo é uma jogada fantástica e depois tivemos calma para aumentar o marcador. Fica uma grande exibição perante a surpresa do campeonato, que joga muito bem.""Isso é o essencial, é o que lhes digo de forma tranquila e serena. O que posso fazer é ajudá-los no posicionamento e estratégia. Depois é trazer em função disso todo o futebol que tem neles, trazer o futebol de crianças e divertirem-se. Uma relva fantástica e apoio muito bom. Não sei quantos adeptos estavam em casa mas é é quase como ir ao cinema e ver um filme e falarem bem do filme. Foi na quinta, as pessoas ficam curiosas e depois vêm ver-nos para se divertirem e apoiarem. Fico feliz por ver toda a gente divertida.""Mais importante até lá é recuperar e depois a cada momento avaliar a equipa. Ver o que fizemos de bom e menos bom, esse é o nosso caminho. A preparação é muito do que fazemos, nomeadamente o treino de recuperação, para que estejam todos disponíveis."