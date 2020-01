Bruno Lage quer "olhar para o carro" e "carregar no botão": «Temos de começar do zero»

Bruno Lage assinala esta sexta-feira um ano à frente do comando técnico da equipa principal do Benfica. Em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o V. Guimarães, o treinador fez um balanço e apontou aos objetivos do Benfica no arranque de 2020. Numa altura em que os encarnados já abriram o mercado de transferências, Bruno Lage também não fugiu ao tema.





O balanço já foi feito várias vezes. Esta oportunidade de se fazer um ano quando se inicia 2020 é fantástica para encerrar o ano que fechou. Está fechado. Este é o momento de olharmos, eu e os jogadores, para o nosso carro, para o conta-quilómetros, carregar no botão e começar do zero. Mudou muita coisa, mas não muda a nossa mentalidade. É um recomeço em que temos que estar muito bem, porque é difícil jogar contra o Vitória. Esta pausa traz coisas boas e menos boas. As boas é que dá oportunidade de as pessoas se juntarem com as famílias, de recuperar, mas estar algum tempo sem treinar pode condicionar um pouco, mas pelo que foi o nosso regresso ao trabalho, acredito que a equipa está concentrada e motivada para voltar às boas exibições e às vitórias.É um grande jogador que se junta a uma grande equipa, recheada de grandes jogadores. É um médio com enorme capacidade de construção. Vai trazer muitas soluções para aquela posição. Podemos contar com ele. Acredito que vai ao encontro do que pretendemos, que é uma equipa a construir a partir de trás, a ter domínio, e ele tem essas caraterísticas. É um médio de grande valor. O mais importante é sentirmos que fizemos uma boa contratação, que chega a uma grande equipa. Convocatória com Weigl? Ainda não. [Arranque do trabalho de Weigl hoje no Seixal] Disse-lhe apenas 'bem-vindo' e 'boa sorte'. Foi o contacto normal com os colegas, apenas isso, que é normal em cada dia.É uma excelente equipa, com um excelente treinador, com um passado que faz por aqui. Não me surpreende o que o Vitória tem feito. Já o defrontámos na Taça da Liga, e foi um jogo muito competitivo. Tive oportunidade de ver mais jogos do Vitória, e é sempre uma equipa muito competitiva, com vontade enorme de ter bola e colocar muitos problemas aos adversários. Temos que estar preparados para isso. Espero um jogo competitivo, num estádio com um ambiente fantástico, e temos que estar a top para ter e a reentrada que queremos.