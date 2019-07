Bruno Lage queria manter João Félix: «Podia ser a referência que tem faltado ao Benfica»

Bruno Lage admitiu que queria continuar a contar com João Félix mas que compreende a decisão de um jovem que "pensa pela sua cabeça". Numa entrevista à BTV, o técnico do Benfica referiu que o internacional português poderia ser o sucessor de Rui Costa como grande ídolo das bancadas."Aquilo que via para a próxima época era a equipa poder contar com o João e acho que foi um contributo importante nestes últimos cinco meses. Era a nossa ideia, contar com o contributo do João. Depois pelos adeptos e principalmente por eles, pois acho que o João poderia ser a grande referência que tem faltado ao Benfica. Por ser português, por vir da formação. Muitos o comparam ao Rui Costa, mas é perceber que o Rui não joga há 10 anos e estamos à procura de substituto do Rui. O João pode ser a grande referência que a família benfiquista necessita. E gostava que o Félix vivesse isso. Gostava que passasse mais tempo. Vai sair como grande ídolo, mas queria que saísse com mais tempo de casa para confirmar estes cinco meses. O Benfica fará uma campanha nacional e internacional e poderia ser muito bom para o João. Por um lado lamento que não tenha a oportunidade de viver este carinho pelo menos mais um ano, sair daqui como verdadeiro ídolo, mas depois por outro lado, saber que é um jovem talento, convicto das suas ideias, que pensa pela sua cabeça", referiu o treinador."Se decidiu dar um novo rumo à sua vida fará uma grande carreira. Quando cheguei ao Benfica, os ex-jogadores Nené, José Henrique, Bastos Lopes, diziam que 'só o Eusébio fazia falta e só ele tem uma estátua'. Ao longo das décadas o Benfica tem tido sempre equipas fortes. Estamos a trabalhar para prepara um plantel fortíssimo", garantiu.