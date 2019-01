Bruno Lage recebe salário de equipa principal

Bruno Lage vai assumir as rédeas da equipa principal de forma interina já a partir de amanhã, frente ao Rio Ave, mas a verdade é que o salário que aufere na Luz já está ao nível de um treinador, precisamente, da equipa A. Longe, no entanto, daquele que Rui Vitória ganhava. O jovem técnico, de 42 anos, regressou à Luz no verão de 2018, recorde-se, depois de vários anos longe de Portugal – passou pelos Emirados Árabes Unidos (Al Ahli) e por Inglaterra (Sheffield Wednesday e Swansea). A proposta do Benfica foi tentadora, até porque lhe permitiu, como o próprio referiu, acompanhar de perto o crescimento do filho, hoje com três anos.