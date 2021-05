Bruno Lage recorda 'Reconquista' nas redes sociais

Bruno Lage assumiu o cargo de treinador do Benfica no início de janeiro de 2019 e arrancou para uma caminhada rumo ao título nacional sem precedentes, anulando uma desvantagem de sete pontos em apenas meia temporada. O técnico que 'saltou' da equipa B para a formação principal para substituir Rui Vitória assinalou o facto de esta terça-feira se cumprirem dois anos desde que as águias conquistaram o 37º campeonato português.





"37, a Reconquista... pelos adeptos. 18 maio 2019 #reconquista #pelobenfica", escreveu o treinador setubalense nas redes sociais que contratualmente ainda está ligado ao clube da Luz.