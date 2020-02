Bruno Lage recorre a um momento triste para deixar lição antes do jogo com o Sp. Braga

Bruno Lage está convicto que o Benfica não vai acusar sábado, frente ao Sp. Braga, a derrota no Dragão. Perante um adversário "muito competente", o treinador das águias não têm dúvidas que a equipa que dirige mostrará as suas dinâmicas e terá o apoio constante de todos os adeptos.





"Vamos ter um adversário muito competente pela frente e nós em casa, perante os nossos adeptos, vamos fazer um bom jogo. Só uma grande equipa pode vencer este Sp. Braga", disse Lage na conferência de imprensa."Cada momento é um momento. No Dragão não fizemos o pretendíamos, sobretudo em termos defensivos. Depois defrontámos o Famalição mas o que nos deixa satisfeitos é o nosso percurso. Olhando para a época inteira, estamos em 1.º e na final da Taça de Portugal. O mais importante é sentirmos que amanhã teremos oportunidade de fazer um grande jogo perante os nossos adeptos", prosseguiu.Desafiado a analisar em detalhe o adversário e a sequência positiva de oito jogos desde a entrada do técnico Rúben Amorim - sete vitórias consecutivas, cinco das quais na Liga, e um empate -, Bruno Lage não poupou elogios e até admitiu ter ficado "um pouco surpreendido" por ter vencido a votação de melhor treinador no mês de janeiro para a Liga portuguesa."Quem entra, olha para a equipa em função das suas ideias, mas nunca perdendo as características dos jogadores, que procuram muito o espaço interior, como o Horta, ou o Fransérgio, com os seus movimentos na diagonal. Têm uma construção sólida para ter bola e construir à largura e isso permitiu ao Braga ter uma equipa muito competente", notou.O treinador não quis comentar os comunicados que têm sido publicados por causa das arbitragens e respondeu com um caso particular."O que é um bom momento ou mau momento? Depois do jogo com o Famalicão recebi a triste notícia que um pai de um amigo meu tinha morrido. Encontrei muitos amigos de infância que já não via há algum tempo. E um disse-me que o filho, de 5 anos, já tinha feito um transplante de fígado. E perante isto, nós vamos olhar para estas coisas como momentos maus? Temos é de olhar para estas coisas como oportunidades. Temos oportunidade amanhã de fazer um grande jogo diante dos nossos adeptos. No Dragão perdemos uma oportunidade de ficarmos a 10 pontos e os nossos adeptos a cantar 'Amo o Benfica'. É isso que queremos amanhã: mostrar o nosso broio e que os adeptos continuem a cantar 'Eu amo o Benfica'."