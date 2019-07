Bruno Lage rendido aos três da frente com humor à mistura: «Seferovic diz que só peço para correr»

Os três golos da vitória do Benfica sobre o Chivas Os três golos da vitória do Benfica sobre o Chivas

A carregar o vídeo ...

As imagens do Benfica-Chivas: sombreros, adeptos portugueses em força e a placa com as lendas das águias



As imagens do Benfica-Chivas: sombreros, adeptos portugueses em força e a placa com as lendas das águias

Bruno Lage gostou da exibição da dupla De Tomas/Seferovic, titular na vitória sobre o Chivas ( 3-0 ), para a International Champions Cup. Ambos os jogadores marcaram um golo cada e o técnico vai agora aguardar pela evolução do entendimento entre ambos."Tenho estado muito satisfeito com o trabalho de toda a gente. São eles que vão criar essas dinâmicas, temos uma perceção do que vai acontecendo no jogo, vamos analisar o jogo, ver o espaço que cada um procura quando jogam juntos e criar essa dinâmica. Houve um ou outro período em que estiveram bem. Num ou outro momento ambos procuraram os mesmos espaços, mas isso é normal numa altura em que se estão a conhecer. Estou muito satisfeito com a prestaçao do Jota. Muito satisfeito com os três homens da frente", começou por dizer o técnico na conferência de imprensa."Estou muito satisfeito com a prestação de toda a gente. Os três têm um trabalho enorme, porque são os primeiros a começar. O Seferovic às vezes brinca que o treinador só pede para correr, correr, correr. Fez o trabalho defensivo que viram e foi o homem do jogo. Já conhecíamos o Raul e sabíamos que tem golo, agora é conhecermo-nos dentro e fora de campo. A integraçao dele está a ser muito positiva", acrescentou o timoneiro das águias."É importante vencer, mas mais importante é vermos a dinâmica da equipa. Estamos satisfeitos por, após três semanas, já jogarmos com esta qualidade. Temos de ir ao encontro da intensidade que nos caracteriza. Estou satisfeito por um lado, mas agora estamos à procura da melhor forma para jogarmos na intensidade que nos caracteriza", concluiu.