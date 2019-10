Bruno Lage responde a Gomes da Silva e fala dos "dois analistas lá em cima"

Rui Gomes da Silva revelou na segunda-feira, na habitual crónica que assina no blogue 'Novo Geração Benfica', que alguém próximo de Bruno Lage recebe "ao longo de todos os jogos" mensagens "vindas cá de cima" com indicações táticas. Questionado sobre essa afirmação, Bruno Lage falou em "dois analistas".





"Não vi as declarações nem tenho quaisquer informações sobre isso. O que vocês sabem é que temos dois analistas [Jhony Conceição e Marco Pedroso] lá em cima que nos vão passando a informação, que comunicam com o Veríssimo [adjunto] e ele comigo. Ao intervalo já temos algumas imagens do que queremos mudar. Essa é a nossa forma de trabalhar e essas são as pessoas que na nossa esfera comunicam connosco lá de cima cá para baixo", afirmou o treinador do Benfica esta terça-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense, encontro da 9.ª jornada da Liga NOS agendado para amanhã (20h15), no Estádio da Luz.