Bruno Lage e a opção por Samaris: «A malta fala muito...»

O treinador do Benfica mostrou-se satisfeito com a goleada imposta ao Paços Ferreira, na jornada inaugural da Liga NOS."Vitória justa, perante um adversário que complicou imenso, principalmente antes do nosso primeiro golo. Com a lição bem estudada, a defender de forma diferente em ambos os flancos e a travar o nosso jogo interior. Mas, depois daquele golo fantástico do Nuno estivemos melhor e conseguimos abrir mais espaços. Esse primeiro golo desbloqueou. Exibição bem conseguida, com um resultado muito agradável. Mas, ainda agora começou e temos de continuar a demonstrar qualidade", destacou à BTV.Já sobre a opção de colocar Samaris no lugar do lesionado Gabriel para fazer companhia a Florentino, o técnico dos encarnados recorda o final da temporada passada."A malta fala muito. É muita televisão e muito jornal. Mas, é bom porque fala-se de questões tácticas. O Samaris foi a opção. As pessoas não viram os jogos à porta fechada e foi por isso que o Samaris jogou. Já levámos 11 jogos e tive de analisar vários jogadores e perceber como poderiam jogar noutras posições. Florentino e Samaris foi a dupla que terminou o campeonato no ano passado. Quem joga é quem trabalha, quem luta e quem treina bem", salientou.Enquanto sobre os jovens jogadores do Benfica, Lage disse: "Muito importante para os mais novos, pois traz outra moral e confiança. Mas é desafiante integrar esta gente mais nova e dar continuidade à qualidade que a equipa apresentou no ano passado."