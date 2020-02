Bruno Lage revela nome de jogador 'mistério': «Não era Bruno Guimarães»'

Bruno Lage anteviu esta segunda-feira o jogo da 1.ª mão da Taça de Portugal, frente ao Famalicão, agendado para manhã às 19h15 no Estádio da Luz.





Bruno Lage sobre reforço 'misterioso': «Temos de falar com ele. Se estiver disposto a correr por nós...»

O treinador do Benfica não quer ser surpreendido e como tal diz que não vai haver espaço para rotatividade de jogadores a pensar no clássico frente ao FC Porto do fim-de-semana."O facto de se jogar a duas mãos não altera em nada a nossa forma de encarar a partida. Não alterámos nada. Vamos jogar contra uma equipa muito competente, quer pelo que tem sido o seu percurso no campeonato e na Taça. Foi uma equipa que há pouco mais de um mês fez um grande jogo connosco. O nosso grande objetivo é jogar bem e vencer o jogo, ir à procura do melhor resultado", afirmou Bruno Lage."Todos os jogos são importantes à medida que se vai avançando nas competições. Na Taça é importante porque é a eliminar. Na UEFA o jogo é importante porque é a eliminar. Os jogos de campeonato são sempre importantes porque é para conquistar pontos", afirmou, sublinhando: "A importância não é apenas no mês de fevereiro, mas também de dezembro e janeiro. O importante é estarmos focados para dar uma boa resposta a cada momento. Pelo que a equipa tem vindo a fazer estamos confiantes."Bruno Lage foi ainda questionado sobre se era Bruno Guimarães, o reforço 'mistério' de quem tinha falado na última conferência: "Não era o Bruno Guimarães. Era um guarda-redes... o Fabianski. O nosso critério em olhar para estes grandes jogadores. Tem sido um dos melhores do campeonato e da sua equipa. É isso que é preciso que as pessoas entendam. Foi uma situação que ficou fechada em setembro. Nunca foi posta em causa a competência do Odysseas. Olhar para ele, neste momento, na construção... é olhar para um jogador completamente diferente. Fez também um crescimento muito bom ao sair dos postes. Trazer um jogador para junto dele era para aumentar o nível competitivo. Queremos um plantel curto e competitivo para que toda a gente saia da sua zona de conforto. Temos dois excelentes guarda-redes entre nós: O Svilar e o Zlobin. Temos capacidade de os termos a jogar na equipa B, como foi o caso de Oblak e Ederson no Rio Ave. Temos muita competência na baliza. Estamos muito satisfeitos com o rendimento dos três", explicou.