Bruno Lage revela o que disse a Artur Soares Dias e a resposta que o árbitro lhe deu no Dragão

Questionado esta segunda-feira sobre os comunicados do Benfica sobre as questões de arbitragem que marcaram o clássico do Dragão de sábado, Bruno Lage apontou à conversa que teve com Artur Soares Dias, após o encontro.





Bruno Lage e a entrada em campo: «Primeira coisa que me passou não foi ir para o campo cabecear, mas sim avisar o Grimaldo»

"Sobre os árbitros não costumo falar nem vou comentar. Vou apesar dizer o que aconteceu no último jogo: terminou, cumprimentei o árbitro e, após a minha conferência convosco, pedi-lhe desculpas por ter entrado em campo. Ele até recordou que tinha acontecido pela 2ª vez e que tinha de me mostrar o amarelo", afirmou o treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Famalicão, da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.