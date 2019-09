Bruno Lage revela o que o filho perguntou sobre a homenagem em Setúbal: «Há bolo?»

Bruno Lage estava no ano passado na equipa B do Benfica e agora prepara-se para se estrear na Liga dos Campeões, embora não possa estar no jogo de amanhã, com o Leipzig, por se encontrar castigado. Como explicaria o treinador isto ao filho de quatro anos?"É uma boa pergunta", disse o técnico dos encarnados. "Sinceramente não sei. Mas posso dizer-lhe o que a mãe lhe disse sobre o facto de eu receber a medalha em Setúbal. Para o convencer a ir, disse-lhe que ia à festa do pai. E ele perguntou: 'Há bolo? E pula-pula?", contou.Depois Lage explicou o que significado desta estreia. "É um marco importante para um jovem treinador que há um ano decidiu voltar para perto da família e que agora está aqui. Encontrar forma de explicar isto a uma criança de quatro anos é difícil."