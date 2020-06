Bruno Lage: «Temos trabalhado sempre com tranquilidade porque sabemos do nosso valor»

Bruno Lage foi questionado se o Benfica estava a precisar da vitória sobre o Rio Ave para recuperar. O técnico refutou a ideia de que a equipa estava pressionada.





"Não, temos sempre trabalhado com uma tranquilidade muito boa porque sabemos do nosso valor. Independentemente da vitória, todo o grupo tem visto o empenho e a dedicação de toda a equipa. A vitória tinha de surgir, fizemos um excelente jogo com o Tondela, não marcámos, mas tivemos muitas oportunidades para vencer o jogo. No Portimonense fizemos uma primeira parte fantástica. Depois, por tudo o que a equipa viveu, permitimos o empate. Agora, mais uma vez, uma entrada muito boa. 20 minutos de grande pressão e qualidade. O Benfica teve todo o mérito nesta vitória. Contra o Rio Ave, que se transforma, troca dinâmicas e sistemas. Tivemos de nos habituar. Também houve um momento muito bom do Rio Ave, entre os 25 e 35 minutos, mas depois foi sempre mais Benfica a controlar o jogo", disse, à Sport TV.