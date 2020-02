Bruno Lage: «Samaris? São opções...»

Após a vitória do Benfica (1-0) no terreno do Gil Vicente, Bruno Lage explicou por que motivo colocou Samaris no onze, algo que não acontecia há meses.





Bruno Lage com gestos vigorosos mandou jogadores agradecerem aos adeptos

"Samaris? São opções. Fizemos dois meses fantásticos com Gabriel e Adel, estabilidade é a cada momento", referiu o técnico."Sim, sabíamos que era um campo difícil, mas o mais importante nesta fase foi conseguido, que era vencer. Tivemos uma boa primeira parte, com golo e mais ocasiões para marcar. Depois houve uma reentrada forte. Depois, o jogo ficou dividido e podíamos ter tido mais calma para controlar o jogo com bola. Controlámos de outra maneira e fomos gerindo com substituições. Mas importante era vencer e continuar em primeiro.""São circunstâncias que acontecem em função do resultado estar 1-0. Com este resultado o Gil podia colocar em xeque as nossas costas, tentando aproveitar um ou outro jogador que não está a atravessar um bom momento. Sinto que a equipa teve um critério muito bom, construímos de várias maneiras, chegámos ao terço ofensivo de várias formas e até podíamos ter sido mais ofensivos. Nos últimos 25 minutos perdemos o controlo do jogo a construir."