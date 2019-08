Bruno Lage saudou Sérgio Conceição

Depois do apito final de Jorge Sousa, os dois técnicos saíram do banco de suplentes e dirigiram-se ao centro do relvado para cumprimentar as equipas. Durante o trajeto, Bruno Lage cruzou-se com Sérgio Conceição, com quem trocou um cumprimento. Já a caminho do túnel, o treinador dos encarnados encontrou Luís Gonçalves, diretor para o futebol dos dragões, e esteve alguns segundos à conversa com o dirigente.