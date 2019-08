Bruno Lage: «Se soubesse que Félix ganhava a bola na barra, tinha dito ao presidente para o vender mais caro»

João Félix arrasou no 'bola na barra' e até Rooney ficou impressionado João Félix arrasou no 'bola na barra' e até Rooney ficou impressionado

Bruno Lage sublinhou na RTP 3 que o Benfica tem de reinventar-se após as saídas de Jonas e João Félix. Sobre o jovem avançado, agora no Atlético Madrid, o técnico das águias brincou com o facto de este ter brilhado nos Estados Unidos da América no desafio de acertar com a bola na trave."Enquanto treinador tenho de olhar para quem está disponível. Terminou uma época. Quando começar a nova temporada somos os campeões nacionais da época passada. Essa dupla terminou com a conquista e agora temos de nos reinventar.""Não. Tínhamos conhecimento do valor do jogador. Ontem percebi que ele ganhou um torneio de colocar a bola na trave e em jeito brincadeira digo: se para além de marcar golos fosse também ganhar estes torneios de colocar a bola na barra, tinha dito ao presidente para o vender ainda mais caro. A mim não me surpreende nada, é um jogador com enorme qualidade. Tenho uma enorme satisfação por ter feito parte do percurso dele e desejo-lhe o melhor da vida porque ele merece."