Bruno Lage: «Se você não cumprir os objetivos por um dia não recebe o vencimento por inteiro?»

Bruno Lage foi inquirido na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Marítimo se o afastamento do Benfica da Liga dos Campeões pode colocar em causa o aumento salarial que lhe foi prometido por Luís Filipe Vieira. O técnico começou por responder com ironia à pergunta, mas depois deixou uma garantia: "Sou um homem trabalhador!""Pode ser, corta-me um bocado o bolo, em vez de ser um aumento quatro ou cinco vezes é só um e meio", começou por dizer Lage. "Se você hoje não fizer um bom trabalho, se não cumprir os objetivos por um dia, não recebe o vencimento por inteiro? Vai receber metade? Há responsabilidade máxima da minha parte. Ao presidente, a toda a estrutura e aos adeptos posso garantir: têm aqui um homem trabalhador, chego todos os dias às 8 e saio às 7 ou às 8 da noite. Às vezes os adeptos ficam à minha espera e não me conseguem ver porque estou trabalhar... Desde o primeiro dia prometo ser trabalhador, sério e tomar as melhores decisões para o clube e para o nosso projeto."Já sobre a partida de amanhã, o treinador não espera facilidades só pelo facto de nas duas últimas épocas a equipa ter alcançado triunfos avantajados diante do Marítimo. "Essas são análises que não faço. Da mesma forma que preparando um jogo da Liga dos Campeões não olho para o facto de nos últimos 3 ou 4 anos a equipa ter duas ou três vitórias. Cada momento e cada jogo têm a sua história, os momentos são diferentes ao longo da época. Temos de olhar para o que nos tem acontecido; depois de uma boa entrada no campeonato, nos últimos tempos não temos sido tão consistentes. Vieram jogadores novos, temos de procurar fazer com que a dinâmica de todos seja a dinâmica da equipa e que ela tenha a consistência dos primeiros dois meses desta época."O técnico foi também inquirido sobre a posição em que Gabriel jogou na Alemanha, com o Leipzig. "A nossa intenção no jogo era ter bola e tentar atrair a pressão dos dois médios contrários, fizemo-lo na primeira parte. Na segunda tínhamos de levar o jogo de um lado a outro e o Gabriel ali dá mais poder de circulação", explicou, sublinhando que o jogador pode "aparecer naquela zona mais vezes".Já sobre Seferovic, que se lesionou ao serviço da seleção suíça, Lage explicou que o avançado ainda não está disponível.