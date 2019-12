Bruno Lage: «Seferovic está pronto a avançar»

Bruno Lage confirmou esta quinta-feira a disponibilidade de Seferovic para o jogo com o Boavista, no Bessa, encontro que abre a 13.ª jornada da Liga NOS amanhã (20h30)."Oferece muito à equipa, trouxe ao treino a sua alegria, dinâmica e a sua vontade enorme de ajudae. É um trabalhador que gostamos muito. Seferovic está pronto para avançar", afirmou hoje em conferência de imprensa.O internacional suíço foi a novidade notada no treino realizado ontem no Estádio Municipal José Santos Pinto, na Covilhã, palco do jogo da véspera que terminou empatado a uma bola frente aos serranos.O avançado, de 27 anos, havia-se lesionado a 15 de novembro pela sua seleção, tendo estado a recuperar desde então da rotura do solear da perna esquerda, sofrida ainda no aquecimento do último jogo com a Geórgia, de qualificação para o Euro’2020. O camisola 14 das águias sentiu uma dor logo nessa fase inicial e acabaria por voltar mais cedo a Lisboa para ser avaliado pelo departamento médico dos encarnados. Viria a falhar os últimos quatro encontros dos campeões nacionais - diante de Vizela, RB Leipzig, Marítimo e Sp. Covilhã -, com Lage a entregar a titularidade na frente de ataque, à vez, a Raul de Tomas e Carlos Vinícius, sendo que cada um cumpriu dois jogos de início.