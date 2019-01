Bruno Lage: «Senti no olhar dos jogadores que eu ia ser o seu líder»

Bruno Lage fez esta segunda-feira a antevisão do jogo dos quartos de final da Taça de Portugal frente ao V. Guimarães (amanhã, 20H45), mas a conferência de imprensa acabou por ser apenas sobre a sua continuidade no Benfica , no dia que foi confirmado como treinador a "título definitivo" "A mensagem neste momento é de tarefa, perceber as nosssas dinâmicas e o nosso trabalho tem de ser esse, preparar os jogos. Os jogadores não têm dito nada, mas sinto, senti no olhar dos joadores... Olhei para eles e senti no olhar deles que ia ser o seu líder.""Estou muito orgulhoso pelo meu percurso nesta casa. Começo por agradecer ao presidente, e que a formação também já chegou aos treinadores e não só aos jogadores. Também chegámos cá acima. Sou um bocadinho terra-a-terra: quando estás realizado, tudo o que vier é um acréscimo. Tenho 42 anos, sou pai, apesar de muita gente me tratar como um rapaz. Quando comecei, aos 20 anos, queria ser professor de educação física e preparador físico, mas depois, com a chegada ao Benfica, as coisas foram acontecendo. Agora, é jogo a jogo. Sem o currículo e sem o estatuto que vocês entendem ser o necessário para um treinador do Benfica... o que interessa são os resultados. Vejam o estatuto do treinador campeão pelo Leicester; no ano seguinte, saiu. No Real Madrid, o treinador também esteve dois ou três meses..."