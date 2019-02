Bruno Lage: «Senti que o nosso jogo ia sair»

O resumo do Sporting-Benfica (2-4) O resumo do Sporting-Benfica (2-4)

O travão de Félix aos festejos, os lenços brancos e CR7 atento a tudo: as imagens do Sporting-Benfica



O travão de Félix aos festejos, os lenços brancos e CR7 atento a tudo: as imagens do Sporting-Benfica

Bruno Lage ficou bastante satisfeito com a exibição do Benfica em Alvalade, onde os encarnados venceram o Sporting por 4-2 . À Sport TV, o treinador das águias elogiou o primeiro tempo e a forma como os seus jogadores colocaram em campo o que lhes foi pedido."Foi o que temos visto nos treinos. Pedi aos jogadores que colocassem em prática o que temos feito nos treinos. Senti que o nosso jogo ia sair e assim foi, fizemos um bom encontro.""Acaba por ser a estratégia do jogo, do outro lado pensa-se o mesmo. Tivemos 40 minutos fantásticos, com muitas bolas recuperadas no meio-campo ofensivo.""Ainda estou a fazer as contas dos quatro reforços da equipa B. As contas dos adversários não me compete avaliar"."Será outro jogo mas o que nos dá conforto é o que estamos a construir. Agora é descansar e preparar o jogo.""Ainda é cedo, Jonas já treinou mas ainda é cedo para avaliar."