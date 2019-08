Bruno Lage: «Serei sempre o rosto do insucesso»

Bruno Lage reiterou que é o responsável pela derrota frente ao FC Porto e lembrou que tem sempre assumido essa responsabilidade quando algo não corre bem na sua equipa. O técnico comentou ainda as críticas de que foi alvo durante esta semana."Só se sente o que se vê. Eu tenho um enorme respeito por quem comenta, mas o meu equilíbrio é em função do que vou sentindo dos nossos adeptos. É legítimo que os comentadores tenham opiniões mas o mais importante é que o tenho na cabeça. Vou dar um exemplo do trabalho quando analisamos o adversário. Quando analiso alguma coisa, tento-me pôr no lugar de treinador, do Sá Pinto, e tentar prever o que ele pode fazer. Eventualmente, quem está do outro lado e tem essa tarefa de comentar, o que acontece por vezes? Estão a analisar algo mas querem que isso vá ao encontro das suas ideias. E por vezes não há um equilíbrio entre as ideias de quem está a ver e as do outro treinador. Cada analista tem as suas ideias. Alguns conseguem pôr-se deste lado, outros ficam agarrados às suas ideias. Mas o que vai na minha cabeça é que me tem levado ao longo destes 20 anos até aqui.""Admitimos tudo. Todos nós vivemos de rendimento. Agora, se olharmos só para a posição de lateral-direito ou dos avançados, que tem sido muito comentada, estamos a responsabilizar. Se o Nuno Tavares jogou a defesa direito, sendo um esquerdino, a responsabilidade é minha. Tínhamos André Almeida lesionado, Ebuehi lesionado, Tomás Tavares em período de férias a vir da seleção. Foi a melhor solução que encontrámos. Mas perdemos todos e aqui estou eu para assumir. Serei sempre o rosto do insucesso, como fui o ano passado na eliminação da Taça de Portugal e da Liga Europa. Sou eu o rosto da derrota e não o A, B ou C."