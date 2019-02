Bruno Lage: «Sinto que os adeptos veem o treinador como um deles»

No momento de comentar a renovação com o Benfica , Bruno Lage não esqueceu o carinho que tem recebido dos adeptos e apontou um motivo para que tal aconteça."Acho que as pessoas me veem como um deles. É nisso que me revejo. Quero aquilo que os sócios querem. Quero uma equipa a apresentar um bom futebol e a colocar um jogo bonito e atrativo. E que vença, que é o fundamental nesta vida e neste clube. Temos de ter essa consciência. Sinto que os adeptos veem o treinador como um deles", frisou, à BTV, depois de se mostrar orgulhoso pelo seu percurso e comentar a relação com o presidente Luís Filipe Vieira