Bruno Lage: «Só um grande Benfica podia parar este Belenenses»

O resumo do Belenenses SAD-Benfica (0-2)

Bruno Lage destacou a atitude da sua equipa na vitória frente ao Belenenses, este sábado, por 2-0 , deixando ainda criticas ao estado do relvado do Jamor."Vou tocar num assunto só porque vencemos: esta relva dificulta muito. O Belenenses tem excelente equipa e só um grande Benfica podia parar este Belenenses. Fizemos uma 1.ª parte de grande qualidade, forte pressão. Fomos inteligentes com bola para criar oportunidades de golo. Na 2.ª parte também entrámos bem e com naturalidade chegámos ao golo", afirmou o treinador dos encarnados, sublinhando também a importância de Chiquinho, que entrou na 2.º parte, na jogada do 2.º golo benfiquista.Quanto à dupla Pizzi/Rafa, autores dos golos da vitória, Lage preferiu elogiar o trabalho de grupo, apesar de reconhecer: "Não é olhar apenas para dois jogadores, apesar de ambos estarem em bons momentos. Foi um jogo muito interessante."Bruno Lage também não quis comentar o jogo da 3.ª jornada, em que encarnados e dragões se defrontam. "O caminho é longo e vou voltar ainda ao Belenenses que merece destaque".