Bruno Lage sobre as palavras de Conceição: «É um sinal que não há inimigos, há adversários»

Bruno Lage agradeceu no final as palavras de Sérgio Conceição, que na conferência de imprensa do FC Porto disse não gostar da forma como o treinador do Benfica estava a ser tratado na praça pública.





"Foi com agrado que recebi as palavras de Sérgio Conceição na sua conferência, quando disse que não gosta de ver um colega de profissão maltratado desta forma. Ele melhor do que ninguém, porque teve a carreira que teve enquanto jogador e como treinador, sabe o que é esta vida", considerou Bruno Lage."Recentemente também passou por esta situação e eu não fiquei feliz. Quando a tal pergunta específica [sobre a eventual saída] aparecia ele respondia sempre com categoria. É um sinal que aqui não há inimigos, há adversários. Um abraço para ele. Não lhe desejo sorte, porque a sorte dele não é a minha, mas mando-lhe um abraço", finalizou o técnico do Benfica.