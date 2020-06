Bruno Lage sobre Nuno Tavares: «Ele sente que é uma solução muito válida»

Bruno Lage deverá manter a aposta em Nuno Tavares no jogo frente ao Santa Clara, ainda sem poder contar com Jardel, lesionado. O treinador do Benfica diz-se bastante satisfeito com o trabalho do jovem jogador do plantel, apontando-o como "uma solução muito válida".





"Jardel ainda não está disponível e estou plenamente satisfeito com o Nuno, não só neste jogo mas ao longo da época. Fez um grande golo na estreia e ele sente isso. Não lhe passámos nada especial antes do jogo porque ele sente que é uma solução muito válida. Grimaldo tem feito época muito boa e não estando disponível sabíamos que o Nuno iria corresponder", referiu o teinador do Benfica na conferência de antevisão do jogo.