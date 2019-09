Lage sobre Seferovic: «É como ser empregado do mês e no dia seguinte queimar as batatas»

Bruno Lage lamentou o gesto que Seferovic fez depois de marcar o golo ao Leipzig (pediu silêncio), mas o treinador considera que as críticas que o avançado suíço tem recebido pela escassez de golos são injustas.





"Não falei com ele sobre o assunto, mas tem de saber conviver com isso. Sinto que olhamos para o 'Sefi' e parece uma pessoa fechada, com uma postura quase de militar, mas não, ele é um indivíduo muito tranquilo, está a viver o melhor momento da sua vida, foi pai recentemente... Ele gosta de estar no Benfica, os adeptos têm um carinho enorme pelo que fez, foi o melhor (marcador da época passa), é o homem da frente que mais trabalha coletivamente para a equipa. Mas acho que o gesto do Seferovic não é tanto para os adeptos. Estive ao lado dele na conferência de imprensa, tenho as minhas opiniões. Numa fase em que a equipa está a vencer, a golear, a marcar, das 6 perguntas que lhe fazem, quatroé sobre os golos, os golos e os golos.... É mais por isso. Claro que é uma reação que não deve ter, nem para os adeptos nem para ninguém. Foi o empregado do mês no McDonalds, no dia seguinte queimou as batatas fritas e levou uma bronca do chefe.""Os grandes avançados europeus todos correm acima dos 11 mil metros por jogo. Se queremos dois avançados, que a equipa tenha com comportamentos ofensivos, eles têm de correr muito, e é o que o 'Sefi' faz. Há que olhar para o que dá à equipa e ainda consegue marcar 21 golos. Neste momento queimou as batatas fritas... Estou satisfeito com o trabalho dele mas tem de saber conviver com isso. Os adeptos também têm de perceber que a pressão que recai sobre estes jovens é muito grande.""Não, nem ele nem ninguém está ansioso. Estamos cá para trabalhar e para dar confiança aos nossos jogadores. Há a responsabilidade de representar um clube com a grandeza do Benfica. Há ansiedade de querer fazer o nosso melhor, mas base para todos os jogos tem de ser partir para colocar em prática o que fazemos no treino."