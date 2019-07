Bruno Lage sobre Taarabt: «Fico agradecido por o presidente lhe ter dado uma oportunidade»

Bruno Lage não escondeu o orgulho no desempenho de Taarabt na partida deste domingo frente ao Milan, na International Champions Cup. O marroquinoe o técnico não esconde qe tem "mais um valor na equipa"."Tudo partiu dele, tudo parte deles. Os jogadores é que fazem o onze e as oportunidades são dadas em função do seu rendimento. Estamos a jogar de 3 em 3 dias e tudo depende do momento. Era o momento para o Adel jogar e tivemos a felicidade de acertar. Mas também é importante refletir sobre os momentos bons e os momentos maus", considerou.E prosseguiu: "Hoje podemos ter uma dupla aprendizagem com o que se passou no campo. Primeiro pelo Taarabt, a oportunidade que ele criou, acho que é uma história muito bonita de contar, até porque hoje marcou ao Milan. Fico agradecido por o presidente e a estrutura do Benfica lhe darem mais uma oportunidade porque neste momento tenho mais um valor na equipa. Depois, houve a questão coletiva, ao intervalo corrigimos posicionamentos e conseguimos fazer o que queríamos.É nos momentos maus que não podemos apontar o dedo aos outros. O Adel fez num ano, a equipa fez em 90 minutos..."