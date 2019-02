Bruno Lage sobre Taarabt: «Vamos perceber se merece uma segunda ou terceira oportunidade»

Taarabt foi a grande surpresa do treino do Benfica esta quarta-feira, véspera do jogo com o Galatasaray da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Na conferência de imprensa de lançamento do jogo, Bruno Lage explicou a 'chamada' do marroquino "O Taarabt começou a época na equipa B, comigo. Eu não o conhecia, ouvia algumas histórias sobre o passado dele, mas o que eu vi foi sempre um indivíduo que treinou sempre muito bem, com uma intensidade que eu gosto, desde o 1º dia. Se não foi utilizado na equipa B era porque não fazia sentido, tínhamos o Jota, Willock... Há sete meses e com a minha subida à aquipa A, vejo o mesmo Taarabt a treinar todos os dias com a intensidade que eu gosto. Temos de olhar para ele, ver e perceber se merece uma segunda ou terceira oportunidade: se treina há sete meses com a mesma intensidade é porque alguma coisa mudou e vamos ver se a oportunidade é criada e se a agarra de vez para fazer carreira de acordo com o seu potencial", afirmou o treinador dos encarnados.