Bruno Lage: «Supertaça é um titulo em que o Benfica não tem sido muito feliz»

Bruno Lage prepara-se para disputar a sua primeira Supertaça e sabe que o historial do Benfica na competição não é famoso. O treinador quer inverter a estatística neste domingo, frente ao Sporting."É mais uma oportunidade de me estrear numa competição. Curiosamente, é um titulo em que o Benfica não tem sido muito feliz e temos a motivação de querer inverter isso. É um troféu que tem o significado de ser o primeiro de uma época, este por ser um dérbi tem um significado maior para qualquer das equipas", salientou, no amigável frente-a-frente com o treinador do Sporting, Marcel Keizer, transmitido no canal 11.O Benfica já disputou 19 vezes a Supertaça, mas apenas saiu vencedor em sete. Já o Sporting venceu oito, tendo perdido apenas numa das edições em que participou.