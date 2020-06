Bruno Lage: «Temos a obrigação de vencer, de marcar golos, de fazer cada vez mais e melhor»

Bruno Lage lamentou que o Benfica não tivesse conseguido vencer o Tondela na última jornada, mas destacou a quantidade de oportunidades de golo criadas pela equipa. Na véspera de defrontar o Portimonense, no Algarve (19h15), o técnico dos encarnados deseja que os seus jogadores consigam reentrar no trilho dos triunfos, até porque, para se manter na rota do título, o Benfica não pode perder mais pontos...





"Espero que após um jogo em que o resultado não foi o que esperávamos, mas em que a equipa produziu seis oportunidades de golo, duas no poste, três ou quatro rente ao poste, com remates cruzados, muitos cruzamentos na pequena área a faltar um pequeno toque e duas claríssimas oportunidades... Espero que a equipa dê uma resposta em termos de vitórias e que consiga marcar golos. Temos 27 pontos para disputar e a mentalidade é esta: sair deste jogo, em que não aproveitámos as oportunidades e seguir em frente. Marcar golos e vencer o jogo perante um adversário muito competente. Eles lutam pela permanência e nós por um objetivo maior que é o campeonato. Queremos os 3 pontos.""Tivemos este registo em termos ofensivos no último jogo e se a bola tivesse entrado você [o jornalista] não fazia essa pergunta. Tínhamos noção que tínhamos de vencer este jogo, fazer mais e melhor. Mas depois de 3 meses sem competir, com este número de oportunidades...""O caminho é este, há sempre que pensar, refletir e trabalhar para evoluir. Treinando e jogando leva-nos ao caminho que queremos.""Há prós e crontras, já o disse. Concordo com esta situação e até prevejo que possa continuar no futuro, desde que se mantenham as três paragens.""Já tínhamos sentido isso nos outros campeonatos, em particular no alemão. O tempo de preparação condiciona, o facto de não haver adeptos nos estádio é algo que estamos a viver pela primeira vez, mas isso é para todos. Estas duas ou três coisas - não haver os habituais jogos de treino, duas semanas de treino... - são pontos que temos de ter em consideração. Mas há a obrigação de vencer, de marcar golos, de fazer cada vez mais e melhor.""A palavra dinâmica quer dizer muita coisa. Poderá querer dizer a dinâmica e movimentações entre os jogadores da frente, na circulação da bola... Essa dinâmica vem com a prática e a continuidade. A minha preocupação é sempre essa, tenho essa dinâmica na minha ideia e nas minhas equipas. Sobre Alcochete, não faço esse tipo de comparação, estamos cientes que temos de vencer jogos, temos de marcar golos e isso só se faz com muita confiança e união."