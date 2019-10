Bruno Lage: «Temos condições para jogar melhor»

Bruno Lage sublinhou esta terça-feira as "expectativas e exigências" do Benfica à entrada de um ciclo apertado de jogos. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense (amanhã, 20h15, na Luz), o treinador dos encarnados afirmou que a equipa tem "condições para jogar melhor", assumindo que não trabalha "para as estatísticas"."O que pretendíamos era ter uma reentrada forte. Temos de dar continuidade a isso. Temos condições para jogar melhor e temos essa exigência internamente. O mais importante é que, quando as exibições não surgem como já surgiram, temos de conquistar os três pontos. Com pontos é que se fazem campeões. [Depois do Tondela] Tivemos dois dias de intervalo, vamos enfrentar um Portimonense muito competente e que contra os grandes realiza sempre grandes exibições. Temos de estar ao nosso melhor. Essa tem de ser a nossa ambição"."Há uma ideia coletiva e as dinâmicas são trazidas pelos nossos jogadores. Com jogadores diferentes as dinâmicas têm de ser diferentes. Por isto ou por aquilo, não temos tido a capacidade de jogar com o mesmo onze. Desde o jogo da Supertaça, há uma ou outra situação estratégica, mas a oportunidade de colocar, de uma forma contínua, não tem acontecido. Gabriel ficou de fora muito tempo e é fundamental na transição e equilíbrio de jogo. Há outra questão importante que é o facto de jogarmos com adversários com um sistema que se altera. Colocam mais um homem na linha defensiva"."Há outro recorde que é de em 27 jogos termos 25 vitórias, um empate e uma derrota. As coisas são o que são e as estatísticas valem o que valem. As estatísticas vão todas para a mesma gaveta. Eu não trabalho para estatísticas, nem para recordes. A minha forma de estar é sempre vencer o jogo seguinte. As estatísticas são sempre em função do que queremos ver. As estatísticas valem o que valem"."Não tinha noção do recorde. É um registo interessante. Ainda estou a começar, mas já levo 20 anos de carreira. A nossa forma de estar é pensar para o próximo jogo. Controlamos a nossa tarefa e esse tem de ser o nosso ponto de partida para corresponder a cada momento".