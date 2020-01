Bruno Lage: «Temos de fazer o nosso trabalho, chegar aos jogos e vencê-los»

O Benfica venceu em Paços de Ferreira por 2-0 e aumentou provisoriamente a vantagem como líder do campeonato.





Após o encontro Bruno Lage admitiu que os pacenses criaram dificuldades mas defendeu a justiça do resultado e sublinhou que o mais importante foi alcançado."Não olhei para as estatisticas, o importante foi o jogo que fizemos. O Paços foi uma equipa que nós esperávamos, com boa pressão, atitude e organização. Acho que fomos justos vencedores. O mais importante foi marcar, consolidar, continuarmos em primeiro e são três pontos para o nosso lado", afirmou o treinador do Benfica à SportTV na flash interview.

"Fizemos uma 1ª parte muito boa, criámos várias oportunidades e podíamos ter feito mais golos. Depois do nosso 2º golo o Paços teve uma boa reação. Fizemos alterações para ter mais controlo, mas entre os 60 e 70 minutos o Paços está por cima do jogo e tenta procurar largura para atacar porofundidade. A nossa linha defensiva esteve bem para controlar esses espaços e não me recordo de uma grande oportunidade do Paços".



Opção de Rafa no 11 inicial



"Foi uma questão de aproveitar o momento. O Rafa entrou [contra o Sporting], marcou 2 golos, e hoje sentimos que íamos ter esses espaços entre os médios e linha defensiva. O mais importante é o que que tenho dito. Temos jogadores que oferecem vaias soluções. Rafa substituiu o Chiquinho que tem feito uma grande época, mas função do que os jogos têm pedido vamos fazendo o onze"



Vantagem dilatada



"Conforto? Não há conforto nenhum. O mais importante é o trabalho, a tarefa. [Na época passada] já recuperamos 7 pontos e não há conforto, nem desatençao. Temos de fazer o nosso trabalho sempre, chegar aos jogos e vencê-los".