Bruno Lage: «Temos de ser uma equipa coletiva para vencer o Lyon»

Bruno Lage espera um encontro em Lyon muito parecido ao verificado na Luz, quando o Benfica venceu os franceses. Na antevisão ao encontro de terça-feira em França, para a 4.ª jornada da Liga dos Campeões, o treinador encarnado admitiu a importância desta partida e não revelou qual será a dupla de ataque

Antevisão

"Espero um jogo semelhante, é verdade que passaram alguns dias e jogos e as equipas tiveram tempo. O Lyon procura mais o jogo interior, ao contrário do que aconteceu na Luz. Poderá surgir em 4x3x3 ou 4x4x2 mas com dinâmicas semelhantes. Espero um jogo competitivo, como esperava todos os encontros desta Champions. Temos de mostrar a nossa força do coletivo. Foi o que aconteceu no primeiro jogo. Temos de ser uma equipa coletiva para vencer, essa é a nossa ambição e exigência."

Que Lyon espera e que Benfica haverá?

"É olhar para o último jogo, que foi muito interessante. Quando temos bola também nos atiramos para a frente. Aos 4' com o golo do Rafa e com uma 1.ª parte muito boa, excelente até à saída do Rafa. Na 2.ª parte tivemos momentos bons e outros nem tanto. O Lyon apresentou-se forte na 2.ª parte, com uma dinâmica com muitos homens a chegar à frente. Ambas as equipas procuram o golo."

Qual será a dupla de ataque?

"Estamos a 24 horas do jogo e nem 48 horas do anterior, há ainda situações para avaliar mas seguramente os jogadores da frente estão preparados para fazer a nossa estratégia."

O que é preciso para os outros jogadores terem lugar imprescindível, como Grimaldo?

"Rodar a equipa não é bem o termo que mais gosto. Tivemos de fazer alterações desde a Supertaça porque em todos os jogos temos perdido jogadores por lesão. Uma coisa é alterar para substituir, depois são situações em que depende do jogo. Por exemplo, por que é que Grimaldo jogou com Aves e Cova da Piedade? Porque estava há 25 dias sem competir. Tinha de jogar para não entrar sem competição na Champions. Por não jogarem na seleção não os podemos tirar da equipa. Uma coisa é certa: todos têm de ter rendimento. O rendimento conta muito e o lado estratégico também."

Jogo fundamental?

Sim claro, numa prova tão curta quem perde os dois primeiros jogos não tem possibilidade de perder mais pontos. Já estávamos nessa posição no jogo anterior. Temos essa ambição e exigência. Queríamos fazer uma Champions à dimensão do historial do clube. Vamos fazer de tudo para vencer o jogo."

Raul de Tomas está diferente?

"Não é só no futebol, é na vida. Temos de estar sempre a pensar, independentemente do tempo que temos para a ação seguinte. Olhar sempre para as situações e uma forma equilibrada. O mais importante é o rendimento, coletivo e individual. Vejo o Raul tranquilo, é verdade que quando não se marca, e tendo isso como tema, pode influenciar um ou outro comportamento. mas pelo registo no treino... a forma como ele e Seferovic estiveram durante 15 minutos a fazer exercícios de finalização, verifiquei o que vejo todos os dias. Toda a gente a tabalhar para jogar. Enquanto líder tenho de olhar para o rendimento coletivo da equipa."