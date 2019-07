Bruno Lage: «Temos tudo para sermos mais fortes»

Bruno Lage, em entrevista à BTV, afirmou que existirão algumas mudanças na equipa para a próxima época. Contudo, o treinador que levou o Benfica à conquista do campeonato assegura que algumas bases não terão alterações.Mudanças no sistema?Penso que vai ser um pouco de duas coisas. Sempre que há entrada de algum jogador, esse jogador vai trazer algo de diferente e poderá dar outra dinâmica à equipa. O que fizemos no passado tem muito das características dos jogadores, de olhar para cada um deles e jogar em função disso. Temos de ter princípios bem definidos, assim como as transições que queremos fazer, quer a atacar ou a defender. A minha ideia é manter o 4x4x2. Em princípio será essa a base, mas há dois ou três jogadores que nos dão a oportunidade de jogar de uma outra forma. O mais importante é de quem quer que jogue, as pessoas olharem para dentro do campo e dizerem: 'É esta a equipa que queremos ver a jogar'. Uma equipa onde todos os jogadores defendem em bloco, com pressão, e que quando ganha a bola, em dois ou três passos, chega à frente para fazer o golo. Queremos jogar de forma alegre para divertir o público", afirmou o técnico benfiquista.Romântico ou resultadista?Não me situo em lado nenhum. Penso que há um equilíbrio. Queremos jogar bem e ganhar. Faz-me confusão quando alguém defende que só desta forma é que vou chegar ao sucesso. Há imensas formas de lá chegar. O mais importante é eu ter as minhas ideias, convicções, olhar para o grupo e perceber o que cada jogador oferece. Quando temos um jogador como o Rafa, em que por vezes o seu jogo parte de arrancadas dele e da bola, como foi no golo com o Sp. Braga, vamos meter o Rafa amarrado a uma posição e a ter de dar só um toque para poder arrancar. Saber defender bem ou transitar bem, também é jogar bonito. O sucesso de uma equipa parte do treinador perceber as características dos jogadores e o que cada um pode oferecer à equipa. Se tirar essa liberdade ao Rafa, já não é o mesmo jogador e perde-se essa capacidade", frisou.Quanto à questão do plantel limitado a 23 jogadores, Bruno Lage foi incisivo."Sim, mas não há um número fechado. O mais importante é o primeiro passo do nosso sucesso. Reduzir para ficarmos mais fortes, olhando sempre um pouco para o jogador. O que eu pretendo é que o jogador se sinta bem e que tenha oportunidade de lutar por um lugar. Tenho 10 posições em campo e tenho mais que uma opção para determinada posição não vou dar a mesma oportunidade a todos. O nosso plantel é rico, com vários jogadores a poderem desempenhar mais do que uma posição. Quero um plantel equilibrado e competente em que todos sentem que têm oportunidade de jogar. Penso que assim a motivação será maior, serão competitivos uns com os outros. Têm constantemente de provar que estão bem, que contribuem para a equipa, que jogam bem, pois têm um concorrente fortíssimo que está a lutar para com eles para jogar. Temos tudo para ser mais fortes assim", finalizou o técnico dos encarnados.