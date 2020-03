Bruno Lage: «Temos urgentemente de voltar a vencer»

Na ressaca de um empate com o Moreirense que ditou a perda da liderança do Benfica para o FC Porto, Bruno Lage lamentou aquele que considera ter sido um "resultado pesado" e assumiu em declarações à BTV que o clube da Luz tem agora totalmente urgência de voltar a triunfar.

"Foi um jogo em que não conseguimos vencer. Não vale a pena fazer grandes análises. É um ponto e agora estamos nós a 1 ponto do primeiro. Temos de voltar urgentemente a vencer. É para isso que trabalhámos. Criámos várias oportunidades, falhámos inclusivamente um penálti que poderia ter-nos dado a vantagem. Voltámos a cometer erros defensivos que nos têm prejudicado imenso. O Moreirense fechou-se, condicionou a nossa forma de jogar e nós tentámos criar oportunidades, a ter posse e oportunidades... E num momento em que temos de mexer, colocando um homem para a frente, começámos a perder o equilíbrio e damos a oportunidade ao Moreirense para sair e contra-ataque e fazer golo. É um resultado pesado que nos tira da liderança. Agora temos de continuar a trabalhar e vencer""É no foco. Faltam onze jogos e não olhar para trás, como também não adianta olhar muito em frente. Temos de resolver urgentemente aquilo que vai acontecer e isso só se faz com muito trabalho""Quando fazemos alterações as reações podem ser positivas ou negativas. É a nossa vida. Temos de as tomar. Achei que era essa a decisão, porque o senti o Adel cansado, a agarrar-se demasiado à bola. O Pizzi podia ir por dentro para dar mais decisão. Mas são decisões que temos de tomar..."