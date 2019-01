Bruno Lage tenta evitar desgaste: «Por isso há muito recurso ao vídeo»

Bruno Lage explicou que o recurso ao vídeo tem sido bastante útil nos últimos dias, pois o Benfica defronta o V. Guimarães duas vezes no espaço de 72 horas. Na conferência de antevisão ao segundo round com os minhotos, agora no campeonato (sexta-feira, 21h15), o treinador encarnado acredita que a sua equipa estará mais forte nesta partida, comparativamente com o embate de terça-feira."Estamos num processo de renovação, tentar passar do 4x3x3 para o 4x4x2. É simples, é tentar treinar o máximo sem criar desgaste, por isso há muito recurso ao vídeo, neste caso até é mais fácil. Simultaneamente fazemos a abordagem daquilo que pretendemos continuar a fazer e ao mesmo tempo analisamos om comportamento do adversário.""Sim, acredito que estamos mais fortes, porque temos mais 3 dias para evoluir e vamos numa sequência em que sinto que cada vez somos mais sólidos, no processo ofensivo e defensivo. Analisar, treinar e evoluir.""Se será mais difícil para o Benfica pela ausência de Ruben? Não acredito. A individualidade pode fazer a diferença, mas o vencedor será a equipa mais competente.""Não tive oportunidade de ver, não é algo que me preocupa agora. Estou aqui há duas semanas e estou focado no treino, jogo e evolução. Não fazer distinções entre competições e encarar todos os jogos com exigência, atitude e foco para ganhar."