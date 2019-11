Bruno Lage: «Tínhamos de oferecer uma grande exibição aos adeptos»

O resumo do Benfica-Marítimo: golos, casos e outros lances O resumo do Benfica-Marítimo: golos, casos e outros lances

Num encontro que contou com um desfile de casas do Benfica, Bruno Lage salientou que a equipa tinha de oferecer aos seus adeptos uma excelente exibição, além do triunfo, que veio a acontecer ( 4-0 )."Foi um jogo bem conseguido. Mais importante, além de ganhar, tínhamos de oferecer uma grande exibição aos adeptos que vieram de todo o lado. Isso era o ponto principal além da vitória. Durante 60 minutos fomos donos e senhores do jogo, completamente satisfeito pelo que fizemos", começou por dizer o treinador encarnado à BTV.Lage desvalorizou ainda o facto de ter alcançado a nona vitória seguida no campeonato, no jogo 50 como treinador das águias: "A minha satisfação é ver a equipa jogar bem e dar esta alegria aos sócios".