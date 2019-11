Bruno Lage: «Tivemos de mexer com a emoção dos jogadores»

O Benfica venceu (2-1) o Santa Clara, na deslocação aos Açores, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga NOS.



A perder por 0-1 ao intervalo, Bruno Lage acredita que o discurso que teve com os jogadores no balneário acabou por mudar o rumo do encontro e ajudar os jogadores a irem à procura do triunfo.



"Sim, fundamentalmente pela qualidade do adversário. [O Santa Clara] é uma equipa muito interessante e já nos tinha causado muitos problemas. Procura espaços entre linhas e sabíamos que podíamos procurar esses espaços. Faltou-se a verticalidade. Depois conseguimos fazer muito melhor na segunda parte. Penso que acabamos por ser justos vencedores, perante um adversário muito competente", afirmou o técnico do Benfica, em entrevista rápida à Sport TV.

Discurso ao intervalo

"Tivemos de mexer com questões tácticas com a entrada do Vinícius e depois mexer com a emoção dos jogadores. É um assunto particular, fica entre nós, mas tivemos que procurar a solução tática e emocional e penso que correu da melhor maneira, porque viu-se a equipa completamente diferente na procura do que pretendíamos, de chegar o mais rapidamente possível ao empate e depois chegar à vitória".



Liderança reforçada do campeonato

!Temos sempre de fazer a análise das várias competições. Tínhamos o objectivo claro de fazer este ciclo de jogos a vencer. Estamos neste momento na liderança. Estamos satisfeitos com isso que vamos fazendo, mas temos um longo percurso a fazer e agora um tempo de paragem para depois reentrar outra vez muito forte nas competições e que começa com a mesma sequência: Taça de Portugal, Liga dos Campeões e Campeonato".