Bruno Lage 'tramou' desejo de Coudet

Eduardo Coudet, técnico do Internacional, que treinou Cervi no Rosario Central, contou recentemente que o jogador esteve perto de ser contratado. Mas Lage roeu-lhe a corda. "O Cervi esteve perto de chegar ao Inter porque não jogava [no Benfica] e depois começou a jogar", disse, no início do mês, à ‘GaúchaZH’.