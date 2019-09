Bruno Lage: «Treinador do Leipzig já percebeu que somos uma equipa perigosa»

Bruno Lage que entrar na liga dos Campeões com uma vitória. O técnico dos encarnados, que não vai poder estar no banco amanhã, por se encontrar castigado, espera dificuldades por parte da equipa do Leipzig, mas as ideias do Benfica relativamente a este jogo são claras."Esperamos um jogo muito competitivo, pelo que o adversário vale. É o primeiro classificado da Liga alemã e no ano passado fez um excelente campeonato. Trata-se de um adversário difícil, mas nós também o somos. Queremos fazer um bom jogo, uma boa exibição e vencer", referiu o treinador dos encarnados, na antevisão da partida.O técnico da formação alemã considerou que um empate seria um bom resultado e Lage entende porquê. "Todos os pontos são importantes e um conquistado aqui seria importante para eles. Mas a nossa ambição tem de ser irmos para o jogo e tentar ganhar. O adversário é muito difícil, ele [treinador do Leipzig] também já percebeu que somos uma equipa competitiva, perigosa, com um estilo diferente do deles, com jogadores fortes, que criam oportunidades de golo. Vamos entrar com mentalidade de vencer."