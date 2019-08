Bruno Lage: «Treinador que cá estava optava por Rodrigo/Lima ou Witsel/Aimar»

Bruno Lage disponível para «esclarecer mesmo muita coisa» após o fecho do mercado Bruno Lage disponível para «esclarecer mesmo muita coisa» após o fecho do mercado

Bruno Lage foi confrontando com a declaração de Sérgio Conceição instantes antes , quando afirmou que o Benfica "tem um dos melhores plantéis dos últimos anos". O técnico encarnado frisou que essa conclusão depende sempre do resultado no final da época e fez questão de enaltecer as mudanças feita nos últimos tempos."Melhor plantel? O ano passado tínhamos. O melhor é o que vence. Este ano ainda estamos a começar. Se chegarmos ao fim e vencermos, concordo com o Sérgio, pois o melhor plantel é o que vence. Um enorme elogio à mudança que fizemos. Se hoje nos sentimos fortes como equipa, não podemos esquecer um passado recente em que o treinador que cá estava optava por Rodrigo/Lima ou Witsel/Aimar. Temos que dar em todos os momentos boas respostas. Olhar para o FC Porto é olhar no seu todo. Nunca analiso o jogo em função do resultado, nem vejo os golos, vejo sim a qualidade do jogo. Como nós, tem coisas muito boas e outras menos boas. Vejo uma equipa forte, determinada, com enorme organização e valores individuais muito fortes", referiu o timoneiro das águias na conferência de antevisão ao clássico de sábado.Lage espera "assistir a um grande jogo de futebol, à semelhança do FC Porto-Benfica para a Taça da Liga e o FC Porto-Benfica para o campeonato, dois jogos excecionais com uma vitória para cada lado, de grande elevação para o futebol nacional". Recusando-se a revelar pistas sobre o onze, o treinador dos campeões nacionais desvalorizou a ausência de golos por parte de Raul De Tomas. "Sobre o Raul ou outro que não marca, é a questao individual. Coletivamente temos marcado muitos golos."O Benfica pediu durante a semana o fim da 'caça ao Rafa' , algo que também mereceu comentário de Sérgio Conceição , que garantiu que não fará marcação especial ao extremo."Tenho que concordar com o Sérgio numa coisa. São feitas perguntas no individual e depois os treinadore olham para o coletivo. Gosto de ver uma arbitragem à inglesa e não estou a olhar para o caso do Rafa. Quando um jogador é dribaldo e faz falta tem de ser amarelo, não se trata de caça ao Rafa ou contra ou a favor do Benfica. Isto se queremos priivilegiar o futebol ofensivo. Um amarelo logo por isso e o árbitro agarra o jogo logo de início e os jogadores vão perceber."