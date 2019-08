Bruno Lage: «Um título tolinho vai provocar reações tolinhas»

No lançamento do encontro deste domingo, entre Benfica e Sporting, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira, Bruno Lage foi questionado se Bruno Fernandes seria o melhor jogador em campo , algo que levou a uma resposta 'dura' por parte do técnico dos encarnados."Passamos a vida a discutir quem é o melhor num jogo coletivo. Nos últimos dez anos andámos a discutir quem era o melhor: se o Messi, se o Ronaldo. E andamos sempre nisto, agora se é o Bruno ou o Félix. Não há apenas um bom. Há três, quatro ou cinco que se destacam dos demais. Eu não acredito nisso e não entro por aí", frisou Bruno Lage.Dado o passo em torno de um ambiente mais pacífico no futebol, após o momento partilhado com Marcel Keizer, o técnico dos encarnados aproveitou ainda para fazer um ressalve acerca de uma afirmação que fez numa entrevista concedida à RTP3."Numa entrevista perguntaram-me se o Bruno Fernandes era o melhor jogador que ia entrar, ao qual eu disse algo como: "ele não é o melhor guarda-redes ou defesa que vai entrar em campo". Isto, visto assim, é um titulo de um tolinho e um título de um tolinho vai provocar reações tolinhas. Não vale a pena sermos só nós a dar este passo, também precisamos da vossa ajuda para mudar estas mentalidades. Isto tem de partir de todos. Se queremos dar esse passo, de modo a engrandecer este desporto, em que existe o ganhar e o perder, também é importante darmos esse passo", reiterou o técnico benfiquista.