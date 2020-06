Bruno Lage vai estar no banco frente ao Marítimo

Bruno Lage vai orientar a equipa frente ao Marítimo, na segunda-feira. Este dado não estava garantido até há poucas horas, mas, de acordo com o que Record apurou, o técnico viajará com a equipa para a Madeira, na partida em que as águias pretendem o regresso aos triunfos.





Todavia, continua a não ser garantido que Lage seja o treinador das águias até ao final da temporada. Os próximos resultados deverão ser decisivos relativamente ao futuro próximo do treinador.