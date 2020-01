Bruno Lage: «Vamos entrar a mil nesta segunda volta»

Bruno Lage antevê a partida de manhã, com Paços de Ferreira, às 17h30, com cautelas. Apesar de o Benfica liderar com 7 pontos de vantagem, o treinador não entra em euforias e pede calma, pois nem sempre é fácil defrontar equipas "que lutam pela vida". Lage falou ainda do mercado, do papel de Rafa e dos jogadores da equipa B que em breve vão 'dar o salto'.





"O Paços de Ferreira atravessa um bom momento, tem uma equipa com bons valores, não espero um jogo como o da 1ª volta, mas sim como o que foi com o Tondela no ano passado. Conheço bem o Pepa, a forma como organiza as suas equipas, como tenta não nos oferecer espaço interior, pressionar a nossa construção e procurar o golo. É uma equipa com boa dinâmica, em particular nos corredores laterais. É o início de uma 2.ª volta em que, apesar de termos 7 pontos de vantagem, no ano passado estamos na posição inversa, vamos entrar a mil nesta segunda volta e determinados para vencer."A pressão acontece, a nossa grande vantagem tem sido olhar para o jogo e saber o que temos de fazer. O Paços atravessa um bom momento, precisa de pontos, os pontos vão sendo cada vez menos e jogar em contra estas equipas é difícil porque estão a lutar pela vida, pela permanência, vão fazer de tudo para somar pontos. Nós temos de olhar para o que temos de fazer no jogo. Ir determinados em vencer, esse tem de ser o nosso foco.""A nossa forma de estar, para o bem e para o mal, é olhar um jogo de cada vez. Sair de um jogo, fazer a análise à nossa equipa, o que correu bem e o que correu mal para consolidar e trabalhar o encontro seguinte. Olhar para os jogos um de cada vez é a melhor forma de trabalhar.""Contamos com todos, toda a gente está pronta para ser titular. Imagine a felicidade de um treinador que tem Rafa e Seferovic, jogadores que saem do banco e marcam dois golos. Em cada jogo há uma estratégia, um onze bem definido e as melhores soluções. Os jogadores têm noção que podem ajudar, ou de início ou a partir do banco.""Conto com o Rafa para as três posições - ala esquerdo, avançado e ala dirteiro. É um jogador extraordinário e uma pessoa fantástica.""A nossa intenção intenção é ter um plantel curto, competitivo e equilibrado, pelo menos dois jogadores em cada posição. A riqueza do plantel permite-nos ter jogadores que podem fazer mais do que uma posição. Oferecem muitas soluções.""Não sou eu, é o Benfica. O nosso trabalho não se resume ao imediato. As 5 pessoas que pensam o futebol - o presidente, o Rui Costa, o Domingos Soares Oliveira, o Tiago Pinto e o treinador - pensam no que temos no plantel, no que temos na academia e nas oportunidades de mercado. Enquanto no campeonato é jogo a jogo, nas outras questões é o presente e o futuro a médio prazo. Temos jogadores referenciados, quer dentro quer fora, e estamos preparados para tudo. Temos dois miúdos que na equipa B têm feito um trabalho fantástico. O Daniel dos Anjos e o Gonçalo Ramos esta semana já treinaram connosco e podem ser chamados para dar o passo seguinte, o passo que 7 ou 8 atletas no nosso plantel já deram, que é passar da equipa B para a equipa A."