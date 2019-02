Bruno Lage: «Vamos jogar com a mesma qualidade que em Portugal»

Bruno Lage mostrou esta quarta-feira muita confiança na conquista de um bom resultado frente ao Galatasaray."Não há assim muito tempo para treinar mas o mais importante foi feito: analisámos bem o adversário e o que temos vindo a fazer. O mais importante está a ser feito e ainda vai ser feito hoje e amanhã. E irá permitir-nos entrar com uma enorme confiança e jogar da mesma forma como temos feito em Portugal", referiu na conferência de imprensa de antevisão da partida.Lage rejeitou que a equipa esteja deslumbrada. "Euforia? Não, por aquilo que tem sido o nosso registo. Tem-se falado muito do último jogo mas tem sido uma sequência muito boa. Neste mês e meio houve um equilibrio. A nossa pressão é sempre no que é o nosso jogo, a nossa organização e a nossa estratégia. Amanhã, o que espero é que entremos concentrados nisso", disse.O treinador do Benfica explicou a gestão do plantel face às ausências por "opção" de Grimaldo, Pizzi e Jonas. "Dezembro e janeiro foram meses muito carregados. Fizemos gestão de esforço no jogo com o Sporting: Rafa e o nosso capitão, mas ele tinha indicação que ao mínimo sintoma nos dava sinal e nós abdicávamos". "Temos um plantel que nos oferece muitas soluções", frisou.Lage disse não temer o ambiente que espera o Benfica na Turquia. "Sei o que queremos e o que nos espera mas temos é de estar precupados com o que nos fazemos. Os grandes jogadores gostam de jogar nestes ambientes. E nesse ambiente vamos jogar com a mesma qualidade que em Portugal", garantiu.Do ponto de vista pessoal, o técnico mostrou-se feliz pelos resultados obtidos. "Temos vivido isto com uma determinação e um orgulho enormes mas o mais importante é a tarefa. Trabalhar com qualidade e apresentar resultados", sustentou.