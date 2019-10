Bruno Lage: «Veja em quantos jogos voltámos a repetir a equipa que venceu a Supertaça...»

Bruno Lage sublinhou que a maneira do Benfica trabalhar "é igual" independentemente do adversário que encontra. Esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Portimonense, agendado para a Luz, às 20H15, o treinador dos encarnados sublinhou as alterações a que se vê 'obrigado' a fazer devido às várias lesões que o seu plantel tem enfrentado."A nossa maneira de trabalhar é igual. Relativamente às exibições, temos consciência que não estamos tão fortes. As lesões também nos têm tirado alguns jogadores importantes na equipa. Veja em quantos jogos voltámos a repetir a equipa que venceu a Supertaça com o Sporting", apontou o técnico.E prosseguiu, apontando ao calendário apertado: "Temos sempre séries complicadas. É fundamental as pessoas entenderem o que é ter jogos tão próximos. Há jogadores que recuperam mais rápido do que outros, mas o mais importante é pormos o melhor onze e a melhor estratégia para vencer o jogo. Não nos podemos esquecer dos jogos anteriores, Champions e Tondela... Tivemos de trabalhar muito para vencer. Há jogadores que vão entrar em sequência de três ou quatro jogos e isso é que pesa. Se fosse possível jogar sempre de quatro em quatro dias, metade destes problemas, lesões e desgaste, não se colocavam".