Bruno Lage vence prémio de Treinador do Ano«: «Reconhecimento do nosso trabalho»

Bruno Lage foi eleito Treinador do Ano, esta sexta-feira, na cerimónia da Liga."É um enorme motivo de orgulho receber este prémio, pelo reconhecimento do nosso trabalho. Partilho o prémio com o presidente, estrutura e com os jogadores, que foram os grandes obreiros da reconquista", declarou o técnico que levou o Benfica ao 37.º título.Sérgio Conceição, do FC Porto, e Ivo Vieira, que representou o Moreirense na última época, eram os outros treinadores que concorriam ao prémio.